Philips kon : Cession de l'activité d'appareils ménagers

(CercleFinance.com) - Philips gagne plus de 1% à Amsterdam après la conclusion par le groupe de technologies de santé, d'un accord pour la vente de son activité d'appareils ménagers à Hillhouse Capital, pour une valeur d'entreprise d'environ 3,7 milliards d'euros.



Le Néerlandais s'attend à recevoir un produit en espèces après impôts et frais liés à la transaction d'environ trois milliards d'euros, à sa finalisation attendue au troisième trimestre 2021 sous réserve des conditions de clôture habituelles.



La cession s'accompagne d'un accord de licence de marque supplémentaire de 15 ans avec paiements annuels qui représentent une valeur nette actuelle estimée à environ 0,7 milliard d'euros, ce qui se traduit par une valeur totale de l'opération d'environ 4,4 milliards.



