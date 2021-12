Philips kon : Annulation de 33,5 millions d'actions

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'annulation de 33,5 millions de ses actions. Le capital social émis par l'entreprise s'élève actuellement à près de 177 ME, soit 883 898 969 actions ordinaires.



La société précise que 20,5 millions de ces actions actions ont été acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros initié au premier trimestre 2019 et désormais achevé.



Les 13 millions d'actions annulées restantes ont été acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions en cours de 1,5 milliard d'euros, annoncé le 26 juillet 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel