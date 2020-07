Philips kon : Annonce un partenariat avec une start-up américaine

(CercleFinance.com) - La société néerlandaise spécialisée dans les technologies de la santé Philips annonce ce jeudi avoir signé un partenariat stratégique avec BioIntelliSense, une startup basée à Denver qui a développé un appareil portable qui suit et transmet la température de la peau, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et la toux.



Selon les termes de l'accord, BioIntelliSense intégrera son capteur médical 'BioSticker' dans l'équipement de télésurveillance des patients de Philips pour aider à surveiller les patients à risque de l'hôpital à leurs maisons.



Ce partenariat doit aider Philips à améliorer la façon dont les cliniciens surveillent à distance les patients qui vivent avec des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer ou l'insuffisance cardiaque congestive via un patch portable discret.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

