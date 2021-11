Philips kon : AlphaValue réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a réduit vendredi son objectif de cours sur le titre Philips, qu'il ramène de 45,1 à 48,7 euros, afin de tenir compte d'un certain nombre d'incertitudes sur le court terme.



Le bureau d'études maintient sa recommandation d'achat sur la valeur, mais procède à quelques ajustements du fait du rappel des systèmes de ventilation du groupe néerlandais aux Etats-Unis.



'Au vu des incertitudes qui entourent le dossier des dispositifs contre l'apnée du sommeil, associé à des inspections de la FDA, à des mesures correctives et à d'éventuelles sanctions ou pénalités, le sentiment de marché défavorable pourrait perdurer', avertit le cabinet parisien.



'Qui plus est, le regain d'inquiétudes autour du Covid-19 pourrait retarder la normalisation de l'activité', ajoute-t-il dans une note.



