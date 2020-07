Philips kon : Accord stratégique avec un hôpital aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi la signature d'un partenariat stratégique d'une durée de 10 ans avec le Flevo Hospital, un établissement situé dans la région d'Almere, à l'est d'Amsterdam.



Aux termes de l'accord, Philips a été désigné comme fournisseur préférentiel par l'hôpital pour les systèmes d'imagerie comme l'IRM, les scanners et l'échographie, mais aussi pour les systèmes de surveillance des patients.



Dans un communiqué, le centre hospitalier Flevo dit vouloir moderniser la prise en charge de ses patients ainsi que ses modes de communications avec ses partenaires.



L'idée est également d'alléger la charge de travail de ses collaborateurs en modernisant les processus de travail, tout en réduisant les coûts de fonctionnement, explique l'établissement.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été spécifiés.



