Philips kon : Accord pour l'acquisition de BioTelemetry

(CercleFinance.com) - Philips et BioTelemetry, un spécialiste états-unien du diagnostic et de la surveillance cardiaque à distance, ont annoncé aujourd'hui avoir donné leur accord en vue d'une fusion définitive des deux entités.



Conformément à cet accord, Philips lancera une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions émises et en circulation de BioTelemetry pour 72 USD par action, soit une prime de 16,5% par rapport au cours de clôture de BioTelemetry, au 17 décembre 2020.



La valeur d'entreprise implicite est de 2,8 milliards USD (environ 2,3 milliards EUR), y compris les liquidités et la dette de BioTelemetry, précise le communiqué de Philips.



Le conseil d'administration de BioTelemetry a approuvé la transaction et recommande l'offre à ses actionnaires. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2021.



