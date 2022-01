Philips kon : Accord de partenariat stratégique avec Cydar

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips annonce que Zenition, son système d'arc mobile de thérapie, proposera désormais de nouvelles capacités avancées de guidage d'images 3D, notamment utiles dans le cadre des traitements endovasculaires.



La société a en effet signé un accord de partenariat stratégique avec Cydar, un fournisseur britannique de logiciels de cartographie des procédures basés sur le cloud.



L'intégration du logiciel Cydar EV Maps dans la plate-forme Zenition ajoute des fonctionnalités étendues de planification des procédures et de guidage 3D en temps réel, précise Philips.



Selon Philips, l'association de ces technologies va permettre une réduction d'environ 50% de l'exposition aux rayonnements des patients, une réduction significative du temps de fluoroscopie et une réduction des temps de procédure de plus moins de 20 %, tout en aidant à obtenir de meilleurs résultats pour les patients.





