Philips kon : Accord de cession signé avec Connect America.com

(CercleFinance.com) - Connect America.com a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue de l'acquisition des activités de Philips dans la prise en charge du vieillissement et des soins.



Le périmètre de l'opération englobe les systèmes personnels d'intervention d'urgence (PERS) du groupe de santé néerlandais, ainsi que ses services d'alerte médicale 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour les personnes âgées.



Les termes financiers de la transaction, qui devrait être bouclé au cours des semaines qui viennent, n'ont pas été dévoilés.



