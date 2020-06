Philips kon : A reçu le statut d'utilisation d'urgence de la FDA

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration aux Etats Unis (FDA) a accordé le statut d'utilisation d'urgence des nouveaux systèmes de surveillance des patients en soins actifs de Philips pour les hôpitaux pendant l'urgence sanitaire du Covid-19.



Cet équipement prend en charge les protocoles de contrôle des infections et fournit à distance des informations essentielles pour la prise en charge des patients hospitalisés pour le coronavirus.



Les moniteurs IntelliVue MX750 / MX850 et les écrans actifs IntelliVue AD75 / AD85 de Philips ont reçu le marquage CE en 2019 et sont déjà utilisés dans les hôpitaux à travers l'Europe.



