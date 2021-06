Philips kon : A lancé un rappel pour certains appareils

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips a lancé un rappel de certains appareils de ventilation mécanique, de pression positive à deux niveaux (PPB) et de pression positive continue (PPC).



Ce rappel va entrainer une hausse des coûts de 250 ME en plus des provisions déjà enregistrées au 1er trimestre 2021. Le groupe précise qu'il ne va pas modifier sa guidance indiquée en Avril dernier.



Cette annonce permet de répondre aux risques potentiels identifiés pour la santé liée au composant de mousse d'insonorisation en polyuréthane à base de polyester (PE-PUR) de ces appareils. La majorité des appareils concernés, dont la durée de vie est de cinq ans, font partie de la famille de produits DreamStation de première génération.



Malgré un faible taux de plaintes (0,03 % en 2020), Philips a déterminé, sur la base de tests, qu'il existe des risques possibles pour les utilisateurs liés à ce type de mousse.



Les risques comprennent la dégradation de la mousse PE-PUR en particules qui peuvent pénétrer dans le circuit d'air de l'appareil et être ingérées ou inhalées par l'utilisateur, ainsi que le dégagement gazeux de certains produits chimiques.



'En consultation avec les organismes de réglementation concernés et en étroite collaboration avec nos clients et partenaires, nous travaillons dur pour trouver une solution, qui comprend le déploiement des instructions d'utilisation mises à jour et un programme complet de réparation et de remplacement des appareils concernés.' a déclaré Frans van Houten, DG de Royal Philips.



