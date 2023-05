Philips kon : 62 millions de dollars pour régler un litige aux US

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips a accepté de verser plus de 62 millions de dollars afin de mettre un terme à des soupçons de corruption concernant ses activités en Chine, a annoncé hier soir le gendarme boursier américain.



Le spécialiste néerlandais des matériels de santé va payer 15 millions de dollars d'amendes civiles ainsi que plus de 47 millions de dollars de dédommagements, précise la Securities and Exchange Commission (SEC).



D'après la SEC, ses filiales chinoises ont accordé des remises de prix exceptionnelles aux distributeurs, leur permettant de dégager des marges excessives en vue de financer des paiements indus aux fonctionnaires.



L'enquête de la SEC a également établi que des employés, des distributeurs et des sous-distributeurs des filiales en Chine de Philips s'étaient livrés à des pratiques irrégulières visant à influencer des responsables d'hôpitaux de telle sorte qu'ils rédigent des spécifications techniques susceptibles de favoriser les produits du groupe néerlandais dans le cadre d'appels d'offres.



Selon les termes de l'accord, Philips n'a ni reconnu ni démenti avoir commis une quelconque infraction.



