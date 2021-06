Philip morris intl : Vers un déplacement du siège social

(CercleFinance.com) - Le groupe de tabac Philip Morris International (PMI) annonce son intention de déplacer son siège social de New York vers le Connecticut, relocalisation qui entrainera la création d'environ 200 emplois dans cet Etat de la Nouvelle-Angleterre.



Le nouveau siège social devrait être opérationnel à l'été 2022. 'Le Connecticut offre un mix de valeur combinant savoir-faire technologique, pensée prospective et approche ouverte d'esprit pour résoudre les problèmes', explique son CEO Jacek Olczak.



