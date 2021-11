Philip morris intl : Un nouveau siège social pour l'été 2022

(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) a annoncé que son nouveau siège social sera situé au coeur de Stamford, dans le Connecticut. L'ouverture prévue pour l'été 2022 apportera quelque 200 emplois au Connecticut et un centre d'innovation de pointe.



L'impact économique total de ces emplois devrait être d'environ 50 millions de dollars en 2022.



' Notre nouvelle base dans le Connecticut est plus qu'un simple immeuble de bureaux - ce sera un campus complet avec une installation d'innovation de pointe qui aidera à accélérer notre transformation.' a déclaré Deepak Mishra, président de la région Amériques chez PMI.



