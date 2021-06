Philip morris intl : Un nouveau patron pour la Région Amériques

(CercleFinance.com) - Jacek Olczak, DG de Philip Morris International a annoncé une nouvelle organisation pour les Amériques avec la nomination de Deepak Mishra, anciennement Chief Strategy Officer, au poste de Président de la Région Amériques.



Il va couvrir les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine. Sa nomination est effective au 1er juillet.



' En moins de trois ans chez PMI, il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de notre stratégie à long terme et dans sa concrétisation par le biais de partenariats et d'investissements stratégiques. Deepak apporte au rôle une expertise approfondie dans les fusions et acquisitions ' a déclaré Jacek Olczak.



