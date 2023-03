Philip morris intl : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) avance de plus de 1% en début de séance à Wall Street, soutenu par UBS qui relève sa recommandation sur le titre du groupe de tabac de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 106 à 116 dollars.



'Suite à ses résultats de l'exercice 2022 et à la conférence CAGNY, nous devenons plus positifs sur PMI, la pression au cours des six premiers mois établissant une solide trajectoire de croissance à partir du second semestre 2023', affirme le broker.



