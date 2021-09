Philip morris intl : Offre inconditionnelle sur Vectura Group

(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) annonce aujourd'hui que son offre sur Vectura Group est devenue inconditionnelle, puisque PMI a acquis ou reçu des acceptations valides sur 74,77% des actions de Vectura, soit bien au-delà des 50% requis en condition d'acceptation. PMI indique par ailleurs prolonger son offre sur d'éventuelles actions supplémentaires.



PMI devient ainsi l'actionnaire majoritaire de Vectura, une société qui devrait jouer un rôle central dans la stratégie 'Beyond Nicotine' de PMI, et dont l'acquisition s'inscrit dans sa stratégie de long terme.



Philip Morris a d'ailleurs comme ambition de générer ' au moins 1 milliard de dollars de revenus nets grâce aux produits sans nicotine d'ici 2025 ', souligne Jacek Olczak, directeur général de PMI.





