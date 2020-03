Philip morris intl : Nouveau directeur financier début mai

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) annonce la nomination d'Emmanuel Babeau comme directeur financier (CFO), à partir du 1er mai, en remplacement de Martin King qui doit prendre les fonctions nouvellement créées de directeur général (CEO) de PMI America.



Emmanuel Babeau est pour l'heure directeur général délégué en charge des finances et des affaires juridiques de Schneider Electric. Avant de rejoindre ce dernier où il travaille depuis 15 ans, il a passé 15 ans chez Pernod Ricard, dont six comme directeur financier.



Placé sous l'autorité directe du directeur général André Calantzopoulos, Martin King coordonnera à la fois les services internationaux basés aux Etats-Unis et l'ensemble de la représentation américaine, dont les relations de PMI avec Altria.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PHILIP MORRIS INTL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok