Philip morris intl : Nomme une responsable politique publique

(CercleFinance.com) - Philip Morris International annonce aujourd'hui la nomination de Keagan Lenihan au poste de vice-présidente des affaires gouvernementales et de la politique publique.



Jusqu'à présent, Keagan Lenihan travaillait en tant que vice-présidente des opérations chez Altoida, une société de dispositifs médicaux.



Par le passé, Keagan Lenihan a travaillé pour le gouvernement, notamment en tant que conseillère principale du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, supervisant un vaste portefeuille d'initiatives et de réformes politiques.



Elle a aussi exercé comme assistante spéciale du président, en charge des recrutements pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère du Logement et du Développement urbain ou encore le le ministère du Travail.



Plus récemment, elle a occupé les fonctions de Commissaire associée aux affaires extérieures et aux initiatives stratégiques puis de directrice de cabinet au sein de la FDA.



'Ayant passé deux décennies à travailler pour améliorer la santé publique, je suis ravie de m'associer à PMI et à sa mission: celle d'aider les fumeurs actuels à s'éloigner de la cigarettes et à s'orienter vers des alternatives moins nocives tout en veillant à protéger les plus jeunes', a indiqué en substance la nouvelle recrue.





