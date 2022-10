Philip morris intl : L'UE autorise un projet d'acquisition

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé le projet d'acquisition de Swedish Match par Philip Morris International.



L'enquête préliminaire de la Commission a montré que SMD Logistics (la branche logistique de Swedish Match) occupait une position dominante dans la fourniture de carburant, de tabac, de produits sans fumée et de produits connexes en Suède. L'opération aurait pu entraîner des effets de verrouillage en Suède, étant donné que SMD est le seul distributeur de carburant, de tabac, de produits sans fumée et de produits connexes en Suède.



Pour répondre aux préoccupations préliminaires de la Commission en matière de concurrence, Philip Morris International a proposé de céder SMD Logistics.



Les engagements portent sur la diversité structurelle d'une entreprise autonome, qui supprime totalement les liens verticaux entre la fabrication de tabac et de produits à base de nicotine et leur distribution en Suède.



Cela permettra à un acheteur de gérer l'entreprise diversifiée comme une force concurrentielle viable sur le marché sur une base durable.



À la suite du test de marché, la Commission a conclu que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence.



