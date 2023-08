Philip morris intl : Jefferies reste à l'achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa note d'achat sur le titre Philip Morris, avec un objectif de cours légèrement réduit, de 113 à 111 $.



Jefferies souligne que Philip Morris reste la marque la plus populaire à long terme et que le 2e trimestre n'a fait que renforcer cette dynamique.



En effet, en matière de chiffre d'affaires, les tendances sont restées très fortes avec +10,5% au 2e trimestre et une hausse de 7,5 à 8,5% ciblée pour l'ensemble de l'exercice.



Par ailleurs, dans les deux domaines où des inquiétudes avaient été soulevées après le premier trimestre - à savoir les marges et les taux de change - 'les mises à jour du deuxième trimestre

étaient également largement encourageantes', indique l'analyste.



Selon Jefferies, le plus grand risque à court terme réside dans une possible hausse des taxes dans l'UE.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.