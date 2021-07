Philip morris intl : Hausse du 11,6% du chiffre d'affaires ajusté

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philip Morris annonce un BPA ajusté de 1,57$ au titre du 2e trimestre, en croissance 17,8% sur une base organique par rapport à la même période un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires ajusté est en hausse organique de 11,6% tandis que l'EBIT ajusté progresse de 18,7% en organique.



Philip Morris met en avant la croissance 'impressionnante' d'IQOS, son dispositif de consommation de tabac chauffé qui a dépassé les 20 millions d'utilisateurs à la fin du trimestre, entraînant une croissance trimestrielle séquentielle du volume des ventes d'unités de tabac chauffé sur le marché de 8 %.



'Nous nous attendons à ce que cette dynamique soit renforcée par le lancement d'IQOS ILUMA, à partir du mois prochain au Japon', ajoute Jacek Olczak, directeur général.



Dans ce contexte, Philip Morris augmente ses perspectives de croissance pour 2021 et table une hausse organique du chiffre d'affaires net ajusté de 6 à 7% et une croissance du BPA ajusté de 12 à 14%.



De plus, les acquisitions de Fertin Pharma et du Groupe Vectura pourraient renforcer le potentiel de croissance de la société à long terme dans d'autres domaines que celui de la nicotine.





