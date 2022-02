Philip morris intl : Hausse de 7% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Philip Morris International publie un BPA ajusté de 1,35 dollar au titre du dernier trimestre 2021, en hausse de 7,1% (+11,9% hors effets de changes), ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée améliorée de 1,6 point (-0,1 point sur une base organique).



Le groupe de tabac a enregistré des revenus nets en hausse de 8,9% (+8,4% en organique) pour des volumes d'expédition unitaire de cigarettes et de tabac chauffé en hausse de 4,2% (+2,4% pour les cigarettes et +17% pour le tabac chauffé).



Affichant un BPA ajusté de 6,08 dollars sur l'ensemble de 2021, en hausse de 15,3% à taux de changes constants, il prévoit pour 2022 une croissance organique du chiffre d'affaires de 4 à 6% et une croissance du BPA ajusté de 8 à 11% hors effets de changes.



