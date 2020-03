Philip morris intl : Gagne +4%, un analyste relève son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de +4% à la Bourse de Wall Street profitant de l'analyse positive de Crédit Suisse. Le bureau d'études relève sa recommandation sur le titre passant à Neutre (contre sous-performance) avec un objectif de cours de 74 $ (contre 80 $).



' Cela représente une prime de 20% par rapport à ses pairs qui, selon nous, est justifiée compte tenu de l'activité plus importante de Philip Morris et de son bilan plus solide '.



' Nous pensons que Philip Morris peut générer une croissance du chiffre d'affaires intermédiaire à un chiffre et une croissance élevée du BPA à taux constant à un chiffre sur le moyen terme ' indique le bureau d'analyses.



' Nous abaissons notre estimation du BPA de l'année en cours de 4%, reflétant en grande partie la vigueur récente du dollar américain '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PHILIP MORRIS INTL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok