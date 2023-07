Philip morris intl : En légère hausse, l'avis d'un broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philip Morris International gagne près de 1% à New York alors que Jefferies a confirmé aujourd'hui sa note d'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 113 dollars.



Le bureau d'analyses indique que certains éléments font penser que Philip Morris pourrait acheter Syqe, une société d'inhalation de cannabis médical, pour un prix pouvant aller jusqu'à 650 M$. Philip Morris -qui n'a pas confirmé l'information- avait déjà investi 20 M$ dans cette société en 2016.



Le produit principal de cette société est actuellement disponible en Israël et en Australie, et la société a sollicité la FDA pour une approbation aux Etats-Unis. Il aurait reçu l'approbation de l'autorité de santé du Canada en 2021.



Selon Jefferies, cette opération pourrait potentiellement entraîner une hausse importante pour Philip Morris, notamment dans le domaine 'Beyond Nicotine', soit 'au-delà de la nicotine', domaine dans lequel Philip Morris ne s'est pas spécialement distingué pour le moment, laisse entendre le broker.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.