Philip morris intl : Développe sa collaboration avec KT&G

(CercleFinance.com) - Philip Morris International (PMI) annonce un accord pour étendre et approfondir sa collaboration avec KT&G. Cette société est le principal fabricant de tabac en Corée du Sud.





L'accord à PMI porte sur les droits exclusifs à long terme pour commercialiser les produits antitabac de KT&G en dehors de la Corée du Sud



' Cet accord s'appuie sur trois années de collaboration fructueuse qui ont permis à PMI de commercialiser les produits de KT&G sur plus de 30 marchés ' indique le groupe.



L'accord porte jusqu'au 29 janvier 2038, avec des cycles d'examen du rendement et des engagements, fondés sur le volume, à confirmer pour chaque période de trois ans.



' Nous sommes satisfaits du succès de notre coopération avec KT&G jusqu'à présent et nous pensons qu'une collaboration à long terme accélérera la réalisation d'un avenir sans fumée ', a déclaré Jacek Olczak, président-directeur général de PMI.



