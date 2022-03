Philip morris intl : Détaille sa stratégie de retrait de Russie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A la suite de son annonce du 9 mars, au sujet de la suspension de ses investissements en Russie, Philip Morris a précisé hier les mesures concrètes pour réduire ses opérations dans le pays.



Ainsi, Philip Morris a cessé d'offrir ses cigarettes sur le marché et a réduit la fabrication en conséquence. La firme a également suspendu ses activités marketing dans le pays, annulé tous les lancements de produits prévus pour 2022 (notamment son produit phare de tabac chauffé IQOS ILUMA, initialement prévu pour mars 2022) et annulé les plan de fabrication de plus de 20 milliards de recharges TEREA pour IQOS ILUMA et son investissement connexe de 150 M$.



Philip Morris précise travailler sur des options afin de sortir du marché russe de manière ordonnée, dans le contexte d'un environnement réglementaire et opérationnel de plus en plus complexe et en évolution rapide.



La Russie représentait près de 10 % du volume total des expéditions et environ 6 % des revenus nets de PMI en 2021. PMI fournira une mise à jour de ses perspectives financières pour 2022 avec l'annonce de ses résultats du premier trimestre 2022 le 21 avril 2022



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.