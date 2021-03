Philip morris intl : Credit Suisse relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'neutre' sur Philip Morris International (PMI) avec un objectif de cours relevé de 84 à 88 dollars, dans une note consacrée aux dynamiques dans le secteur du tabac au niveau mondial.



'Grâce à l'avantage de premier arrivé de PMI et à sa part de marché dominante en produits de tabac chauffé, nos hypothèses révisées pour cette catégorie se traduisent par une croissance des revenus du groupe de 5,2% par an sur 2021-24 (4,3% précédemment)', précise-t-il.



Sur la base de ventes plus élevées en produits de tabac chauffé, le broker relève ses estimations de marges et de bénéfices pour la dernière année, rehaussant ainsi d'environ 2% son estimation de BPA pour 2024.



