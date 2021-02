Philip morris intl : Credit Suisse relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse estime que la croissance organique des ventes de tabac chauffé (HTU) de Philip Morris International devrait atteindre 6% pour l'exercice 2021, contre 7,9% dans la précédente estimation.



Cependant, prenant en compte l'amélioration de la rentabilité et des économies de coûts, le bureau d'analyses estime que la marge d'EBIT du groupe devrait atteindre 42,5% en 2021 (contre 40,5% auparavant), entraînant une hausse du BPA 2021 de 5,4%, à 5,95$.



Le broker maintient par conséquent son opinion 'neutre' sur le titre Philip Morris International et relève son objectif de cours, de 78 à 84$.



