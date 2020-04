Philip morris intl : Consensus battu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Philip Morris International dévoile un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 11% à 1,21 dollar au titre des trois premiers mois de 2020, dépassant de huit cents le consensus de marché. A base comparable et hors effet de changes, il s'est accru de 30,1%.



Le chiffre d'affaires du groupe de tabac s'est accru de 6% en données publiées et de 10% à base comparable et hors effets de changes, tandis que sa marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 5,1 points à 41,3% à base comparable et hors effets de changes.



Compte tenu des incertitudes liées à la pandémie, Philip Morris International retire ses objectifs annuels et les remplace par des prévisions trimestrielles, visant ainsi un BPA (en données GAAP) entre un et 1,10 dollar pour le trimestre en cours.



