Philip morris intl : BPA trimestriel supérieur aux attentes

(CercleFinance.com) - Le cigarettier Philip Morris International a fait état ce jeudi d'une hausse de 3,3% de son BPA ajusté au titre du 4e trimestre 2020, à 1,26 dollar (ou +7,4% à taux de change constants), un chiffre supérieur au consensus.



Au 4e trimestre, les ventes s'établissent à 7,4 milliards de dollars, en recul de 3,5% alors que les volumes reculent de 8,2%.



Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires du cigarettier s'établit à 28,7 milliards de dollars, en recul de 3,7% (-2,2% à taux de change constants). Le BPA ajusté annuel atteint 5,17 dollars, un recul de 0,4% ou une hausse de 7% à taux de change constants.



André Calantzopoulos le directeur général estime que Philip Morris entre en 2021 'avec une dynamique favorable, même si certains vents contraires persistent, notamment liés au Duty Free, à l'Indonésie et aux effets persistants de la pandémie'.



Philip Morris International anticipe un BPA ajusté compris entre 5,9 et 6 dollars pour 2021, ainsi qu'une croissance organique du chiffre d'affaires à un chiffre.



