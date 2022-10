Philip morris intl : Augmentation de 8% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Philip Morris International annonce pour le troisième trimestre 2022, en données pro forma (hors Russie et Ukraine), un BPA ajusté de 1,33 dollar, en augmentation de 8,3% hors effets devises, grâce notamment à des hausses des prix et à l'efficacité des coûts d'exploitation.



Ses revenus nets ajustés ont augmenté de 6,9% en organique, principalement en raison de la croissance du volume total des expéditions de 2,3%, de la poursuite de l'évolution favorable du mix de cigarettes vers les produits sans fumée et d'un écart favorable des prix totaux.



Pour l'ensemble de 2022, le groupe de tabac relève la limite inférieure de ses perspectives de croissance des revenus nets ajustés, à entre 6,5 et 8% sur une base organique, et continue d'attendre une croissance du BPA ajusté entre 10 et 12% hors effets devises.



