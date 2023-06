Pherecydes pharma : Un actionnaire d'Erytech veut un report de l'AG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Erytech et Pherecydes Pharma ont annoncé lundi qu'un actionnaire avait décidé de saisir la justice en vue d'obtenir le report de l'assemblée générale prévue le 23 juin afin d'entériner leur projet de fusion.



La procédure judiciaire initiée par Akkadian Partners, actionnaire d'Erytech à hauteur de 5% du capital, viserait notamment à obtenir le report du vote de certaines résolutions de l'AG afin que les actionnaires ne puissent pas se prononcer sur le projet de fusion.



D'après Erytech, Akkadian demande également la désignation d'un expert judiciaire dont la mission consisterait à revoir les termes de la fusion.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique juge que la démarche judiciaire d'Akkadian Partners s'inscrit dans le cadre d'une 'campagne de déstabilisation' menée contre l'entreprise.



Erytech assure vouloir obtenir le rejet de cette action judiciaire qu'elle considère comme infondée et ainsi permettre à ses actionnaires de voter sur le rapprochement à la fin du mois.



Dans un courrier publié le mois dernier, Akkadian avait dénoncé dénonce un 'abus de pouvoirs caractérisé' de la part de la direction d'Erytech avec la complicité active d'un groupe d'actionnaires de Pherecydes, mettant en avant l'absence 'totale' de valeur de l'apport en nature des actions Pherecydes.



