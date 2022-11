Pherecydes pharma : Recommandation positive du comité indépendant

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma a annoncé mercredi qu'un comité de surveillance et de suivi indépendant avait formulé une recommandation positive pour la poursuite de son étude clinique dans les infections ostéoarticulaires sur prothèses causées par le staphylococcus aureus.



La société de biotechnologie indique avoir reçu une recommandation unanime de la part du Data Safety Monitoring Board (DSMB) pour la poursuite sans modification de cet essai de phase II.



Il s'agit de la première étude de phagothérapie (destruction de bactéries pathogènes par des virus mortels) au monde menée dans les infections ostéoarticulaires sur prothèses causées par le staphylocoque doré.



L'étude prévoit l'évaluation de 64 patients atteints d'une infection de l'articulation du genou ou de la hanche durant 12 semaines après l'application des phages et leur suivi pendant deux ans, avec les premiers résultats cliniques attendus fin 2023.



Le traitement de référence consiste en la procédure chirurgicale associée à une antibiothérapie suppressive.



Pour Didier Hoch, le PDG de l'entreprise, la recommandation favorable du DSMB confirme le bon profil de tolérance des phages, déjà observé lors de précédents traitements compassionnels.



Cotée sur Euronext Growth Paris, l'action Pherecydes progressait de plus de 3% après cette annonce.



