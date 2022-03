Pherecydes pharma : Nouveau brevet obtenu en Europe

(CercleFinance.com) - Pherecydes Pharma annonce la délivrance d'un nouveau brevet pour ses phages anti-Pseudomonas aeruginosa par l'Office Européen des Brevets (OEB), brevet qui confère à la société de biotechnologies une protection jusqu'à 2034 sur le vaste marché européen.



Elle dispose d'un portefeuille actif de quatre brevets couvrant des multiples phages et des variants de ceux-ci contre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Escherichia Coli, trois bactéries faisant partie des six les plus létales.



'Si plusieurs brevets sont actuellement en cours d'instruction dans certaines juridictions, d'autres sont déjà accordés dans de grands territoires comme les Etats-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, Hong Kong, Israël et la Chine', poursuit-elle.



