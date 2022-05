Pfizer : Une initiative en faveur des pays les plus pauvres

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier soir à l'occasion du sommet de Davos qu'il allait lancer une initiative destinée à réduire les inégalités en matière de santé entre les pays riches et les plus pauvres.



Aux termes de ce programme, baptisé 'accord pour un monde en meilleure santé', le laboratoire biopharmaceutique américain a prévu de proposer, sur une base non lucrative, tous ses médicaments et vaccins sous brevet à quelque 1,2 milliards de personnes vivant dans 45 pays à faible revenu.



Pfizer s'est ainsi engagé à fournir 23 médicaments et vaccins contre des maladies infectieuses, certains cancers et maladies inflammatoires rares.



Le groupe estime que l'accès à ses produits va permettre de traiter des maladies infectieuses non contagieuses qui tuent environ un million de personnes chaque année dans ces pays.



Le projet, qui bénéficie du soutien financier de la Fondation Bill et Melinda Gates, concerne également plus de 500.000 personnes vivant avec des maladies chroniques.



L'accord concerne 27 pays à faible revenu et 18 pays à revenu intermédiaire qui sont passés depuis 10 ans du statut de pays à revenu faible à celui de pays à revenu moyen inférieur.



Le Rwanda, le Ghana, le Malawi, le Sénégal et l'Ouganda sont les cinq premiers pays signataires de l'accord.



