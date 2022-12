Pfizer : Option exercée dans le virus respiratoire syncytial

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé lundi qu'il avait décidé d'exercer l'option dont il disposait sur le développement d'un traitement expérimental du virus respiratoire syncytial (RSV) découvert par le chinois LianBio.



L'option vise à commercialiser le sisunatovir, un comprimé qui empêche le virus de fusionner avec les cellules hôtes, dans des indications en pédiatrie et chez l'adulte en Chine continentale, à Hong Kong, Macao et Singapour.



Aux termes de l'accord, LianBio recevra un paiement initial de 20 millions de dollars auquel pourraient s'ajouter quelque 135 millions de dollars en fonction des étapes cliniques et commerciales atteintes par le médicament.



Lors des épidémies saisonnières, plus de 400.000 nourrissons et personnes âgées sont hospitalisés en Chine pour des infections de l'appareil respiratoire liées au RSV.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.