Pfizer : Nouvelle étude positive autour de l'Ibrance

(CercleFinance.com) - La laboratoire Pfizer a annoncé aujourd'hui qu'il présentera les preuves concrètes démontrant l'efficacité de l'Ibrance (palbociclib) associé à un inhibiteur de l'aromatase (IA), par rapport à l'IA seul, à l'occasion du Congrès 2022 de l'ESMO, la Société européenne d'oncologie médicale.



Une vaste étude d'efficacité comparative portant sur 2 888 patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique (mBC) à récepteurs HR+ et HER2- a en effet démontré une amélioration de la survie globale (OS) chez les femmes post-ménopausées et chez les hommes ayant été traités avec Ibrance + IA.



' Depuis son approbation, Ibrance a généré des résultats prometteurs pour les adultes diagnostiqués avec HR+, HER2- et cette dernière analyse reflète l'engagement de Pfizer à utiliser des preuves du monde réel pour compléter ses essais cliniques randomisés traditionnels', témoigne Chris Boshoff, directeur du développement en Oncologie chez Pfizer Global Product Development.





