Pfizer : Moderna saisit la justice pour violation de brevet

(CercleFinance.com) - Moderna annonce intenter des poursuites pour violation de brevet contre Pfizer et BioNTech devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Massachusetts et le tribunal régional de Düsseldorf en Allemagne.



La société de biotechnologie estime que leur vaccin comirnaty contre la Covid-19 enfreint ses propres brevets déposés entre 2010 et 2016 couvrant sa technologie fondamentale de l'ARN messager, essentielle au développement de son propre vaccin, le Spikevax.



Moderna précise toutefois qu'il ne cherche pas à retirer la comirnaty du marché ou à obtenir une injonction contre les ventes futures, ni ne réclame de dommages sur les ventes aux 92 pays à revenu faible et intermédiaire dans le cadre de l'engagement COVAX.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel