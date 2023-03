Pfizer : Le spray nasal anti-migraine approuvé par la FDA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé le Zavzpret, son spray nasal pour le traitement de la migraine chez les adultes.



Le groupe pharmaceutique rappelle qu'une étude pivot de phase 3 avait établi la supériorité statistique de Zavzpret vis-à-vis d'un placebo sur les deux critères que constituaient l'absence de douleur et la disparition d'autres symptômes gênants deux heures après la prise du médicament.



Dans certains cas de l'essai, la douleur avait même pu être soulagée en moins de 15 minutes après l'administration du traitement, souligne Pfizer dans un communiqué.



Le Zavzpret appartient à une catégorie de médicaments appelés petites molécules antagonistes des récepteurs du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP), une nouvelle classe de produits ciblant les récepteurs du CGRP, qui joueraient un rôle dans la douleur et dans la migraine.



Il devrait être disponible dans les pharmacies américains à partir du mois de juillet.



