Pfizer : Le rappel covid chez les moins de 5 ans autorisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence pour fournir une seule dose de rappel du vaccin bivalent COVID-19 adapté à Omicron BA.4/BA.5- de Pfizer et BioNTech chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans au moins.



Le vaccin est également autorisé dans cette tranche d'âge comme troisième dose d'une série primaire de trois ; pour ces enfants, une dose de rappel (quatrième) n'est pas autorisée à ce stade.



Selon les données de Pfizer, une dose de rappel du vaccin bivalent adapté Omicron provoque de meilleures réponses anticorps neutralisantes Omicron par rapport aux participants ayant reçu trois doses du vaccin original de la société.



Pfizer et BioNTech ont également soumis à l'Agence européenne des médicaments (EMA) une demande d'extension de l'autorisation de mise sur le marché de ce vaccin pour inclure l'utilisation chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans à la fois.



Les entreprises prévoient de soumettre des demandes à d'autres autorités réglementaires dans le monde entier pour l'utilisation de leur vaccin bivalent Omicron BA.4/BA.5 chez les enfants de moins de 5 ans.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.