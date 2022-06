Pfizer : Lance des essais cliniques avec MorphoSys et Incyte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer, MorphoSys et Incyte s'engagent dans une collaboration d'essais cliniques pour Monjuvi® (tafasitamab-cxix) en association avec TTI-622, une protéine de fusion dirigée contre CD47.



Les essais permettent d'étudier l'association immunothérapeutique du TTI-622 de Pfizer, une nouvelle protéine de fusion SIRPα-Fc, et de Monjuvi® (tafasitamab-cxix) plus lénalidomide chez les patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire qui ne sont pas éligibles pour une autogreffe de cellules souches (ASCT).



' Le TTI-622 bloque l'axe de la protéine régulatrice du signal (SIRP)α-CD47, qui est un point de contrôle clé appelé à devenir une importante immunothérapie de base dans de nombreuses tumeurs, notamment les cancers hématologiques ', a déclaré Chris Boshoff, M.D., Ph.D., Chief Development Officer, Oncologie, Pfizer Global Product Development.



'Les premiers résultats obtenus avec le TTI-622 dans les tumeurs malignes lymphoïdes avancées en phase avancée reflètent le potentiel d'une activité en monothérapie de premier plan, et les preuves précliniques obtenues avec un ensemble diversifié d'agents thérapeutiques justifient amplement l'essai de thérapies combinées.'



