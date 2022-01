Pfizer : La pilule anti-Covid fait ses preuves contre Omicron

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce aujourd'hui que plusieurs études montrent que le Paxlovid, sa pilule anti-Covid, conserve son efficacité contre le variant Omicron du coronavirus.



Les études données recueillies, le Paxlovid permet en effet de réduire le risque d'hospitalisation ou de décès de près de 90% par rapport au placebo chez les patients à haut risque lorsqu'ils sont traités dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes.



Selon Mikael Dolsten, directeur scientifique et président de la R&D chez Pfizer, ces données suggèrent que le Paxlovid pourrait s'avérer être ' un outil important et efficace' dans la lutte contre le virus.



Le Paxlovid est actuellement autorisé pour une utilisation conditionnelle ou d'urgence dans plusieurs pays à travers le monde mais la laboratoire indique avoir soumis des demandes d'approbation ou d'autorisation réglementaire à plusieurs organismes de réglementation.





