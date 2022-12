Pfizer : La FDA autorise le vaccin covid chez les plus jeunes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé hier que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de leur vaccin bivalent COVID-19 adapté à Omicron BA.4/BA.5 en tant que troisième dose de 3 µg dans la série primaire de trois doses pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans.



Les vaccins COVID-19 mis à jour peuvent améliorer la protection contre les maladies graves et les hospitalisations causées par le SRAS-CoV-2 dans ce groupe d'âge.



' Cette autorisation offre une opportunité aux parents d'aider à mieux protéger leurs jeunes enfants contre le COVID-19, y compris la maladie causée par les sous-lignées Omicron ', a déclaré Albert Bourla, directeur général de Pfizer.



' Avec cette autorisation, le vaccin adapté basé sur les sous-lignées BA.4 et BA.5 d'Omicron peut devenir un élément important de la série de primovaccination pour les jeunes enfants ', a déclaré le Pr Ugur Sahin, M.D., PDG et cofondateur de BioNTech.



Une demande d'extension de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin bivalent COVID-19 adapté à l'Omicron BA.4/BA.5 de Pfizer et BioNTech dans l'UE pour inclure les enfants âgés de 6 mois à 4 ans est en cours de discussion avec l'Agence européenne des médicaments.



