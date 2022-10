Pfizer : La dose de rappel pour Omicron autorisée par la FDA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé hier que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour une dose de rappel de leur vaccin bivalent COVID-19 adapté à Omicron BA.4/BA.5 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.



Dans l'attente de la recommandation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les doses seront expédiées immédiatement.



'Alors que se profile les festivités de fin d'année, nous souhaitons offrir aux enfants d'âge scolaire une protection supplémentaire contre les sous-variants Omicron BA.4/BA.5, qui représentent plus de 80 % des cas aux États-Unis', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.



'Nous avons commencé un essai clinique pour évaluer le vaccin chez des enfants âgés de six mois à 11 ans visant à offrir à tous les groupes d'âge la possibilité de s'immuniser', annonce le professeur Ugur Sahin, M.D., directeur général et cofondateur de BioNTech.



Pfizer et BioNTech vont soumettre des demandes similaires aux autorités réglementaires du monde entier dans les semaines à venir.



