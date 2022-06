Pfizer : Investit 120M$ dans son usine de Kalamazoo, Michigan

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier un investissement de 120 M$ dans son usine de la ville de Kalamazoo (Michigan, USA), afin de renforcer ses capacités de production aux Etats-Unis et y développer la production de sa pilule anti-Covid, le Paxlovid (soit des comprimés de nirmatrelvir et des comprimés de ritonavir).



L'investissement devrait générer quelque 250 emplois hautement qualifiés sur le site et permettra d'étendre la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de matières premières enregistrées (RSM) utilisés pour la fabrication du nirmatrelvir.



Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts de Pfizer visant à développer sa fabrication biopharmaceutique clé aux États-Unis.





