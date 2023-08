Pfizer : Feu vert de l'UE pour commercialiser l'Abrysvo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé que la Commission européenne (CE) avait accordé une autorisation de mise sur le marché à Abrysvo™, son vaccin bivalent contre le virus respiratoire syncytial (RSV) destiné à aider à protéger les nourrissons grâce à la vaccination maternelle et les personnes âgées.



' L'approbation d'Abrysvo en Europe marque un progrès significatif dans les efforts de la communauté scientifique pour fournir une protection significative contre le RSV, un virus respiratoire courant qui pourrait potentiellement être grave, voire mettre la vie en danger, en particulier pour les nourrissons et les personnes âgées ', a déclaré Annaliesa Anderson, Ph. .D., vice-président principal et responsable de la recherche et du développement de vaccins, Pfizer.



Cette autorisation de mise sur le marché fait suite au récent avis positif du comité des médicaments à usage humain (CHMP). L'autorisation est valable dans les 27 États membres de l'UE ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.



