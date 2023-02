Pfizer : Examen prioritaire de la FDA au vaccin anti-VRS

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé un examen prioritaire à sa demande de mise sur le marché de son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS).



La décision de l'autorité sanitaire américaine porte sur la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures associées au VRS chez les nourrissons de la naissance à six mois, via l'immunisation active des femmes enceintes.



La FDA devrait rendre sa décision dans le courant du mois d'août, précise le laboratoire pharmaceutique dans un communiqué.



S'il est approuvé, le RSVpreF deviendra le premier et le seul vaccin à même de protéger les nourrissons contre les complications des infections liées au VRS via l'immunisation de leur mère, ajoute Pfizer.



