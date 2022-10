Pfizer : Essai positif du rappel de vaccin Omicron

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent des premières données positives d'un essai clinique de phase 2/3 évaluant l'innocuité, la tolérabilité et l'immunogénicité du vaccin bivalent Omicron BA.4 /BA.5 chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



Les sérums recueillis auprès des participants sept jours après l'administration d'une dose de rappel ont montré une augmentation substantielle de la réponse en anticorps neutralisants Omicron BA.4/BA.5 par rapport aux niveaux antérieurs au rappel.



Le vaccin a été bien toléré, les premières données montrant un profil de sécurité similaire à celui du vaccin original. D'autres données mesurant les réponses un mois après l'administration du vaccin sont attendues dans les prochaines semaines.



