Pfizer : Données positives contre la variante Omicron

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech déclarent qu'une première étude en laboratoire montre que les anticorps sériques induits par leur vaccin contre la Covid-19 BNT162b2 neutralisent la variante Omicron du SARS-CoV-2 après trois doses.



Selon les deux groupes, ces études préliminaires démontrent qu'une troisième dose de leur BNT162b2 augmenterait les titres d'anticorps neutralisants de 25 fois par rapport à deux doses seulement contre la variante Omicron.



Ils continuent de faire progresser le développement d'un vaccin spécifique à une variante Omicron et s'attendent à ce qu'il soit disponible d'ici mars en cas d'adaptation nécessaire pour augmenter encore le niveau et la durée de la protection.



