Pfizer : Crédit Suisse garde son avis sur le titre

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse garde son avis Surperformance et son objectif de cours de 55$ sur le titre Pfizer.



' Nous pensons que le consensus sous-estime considérablement le potentiel de quatre actifs clés : Le vaccin contre la maladie de Lyme, le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), un vaccin contre la grippe à ARN messager (ARNm) et le danuglipron ', explique l'analyste.



Ces produits pourraient être potentiellement les premiers de leur catégorie, ' en particulier le danuglipron, première petite molécule inhibitrice du GLP-1 ', relève Crédit Suisse.



' Nous sommes 19% au-dessus des prévisions à l'horizon 2030, prévoyant un pipeline ajusté de 12,9 milliards de dollars, contre 10,8 milliards de dollars en comparaison ', ajoute l'analyste avant de modérer son enthousiasme.



' Les risques comprennent : la poursuite de la détérioration des conditions macroéconomiques, les vents contraires en matière de prix, les risques liés au pipeline pour les essais cliniques et la poursuite probable de la baisse des ventes liées à COVID. '



